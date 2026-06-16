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В районе посёлка Петрово под Калининградом на дороге лежит тело, рядом стоит скорая — очевидцы (видео)

По предварительным данным, произошло смертельное ДТП.

Источник: Клопс.ru

В районе посёлка Петрово на дороге лежит тело человека, рядом стоит скорая помощь. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

Видео снял калининградец Александр, который проезжал мимо около 11:15 во вторник, 16 июня.

По данным источника в экстренных службах региона, на шоссе сбили мужчину в возрасте от 60 до 70 лет. Личность погибшего пока не установлена. Информация о случившемся уточняется.

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