Стало известно о строительстве новых площадок для собак в Красноярске

В Красноярске до конца сезона оборудуют шесть новых площадок для выгула собак. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Две уже строят в сквере Энтузиастов и на Ломоносова, для четырех ищут подрядчика, они появятся на улицах Петрушина и Ястынской. Локации для еще двух уточняют. На работы выделено до 11 млн рублей. На эти средства установят горки, тоннели, барьеры и слаломы.
Глава города отметил, что жалоб на нехватку мест много, поэтому практику создания площадок продолжат при возможности бюджета. Всего их в Красноярске уже больше 30.
Ранее сообщалось о том, что в Пашенном построят новый детский сад.