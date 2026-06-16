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Стало известно о строительстве новых площадок для собак в Красноярске

Их должны обустроить до конца сезона.

В Красноярске до конца сезона оборудуют шесть новых площадок для выгула собак. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

Две уже строят в сквере Энтузиастов и на Ломоносова, для четырех ищут подрядчика, они появятся на улицах Петрушина и Ястынской. Локации для еще двух уточняют. На работы выделено до 11 млн рублей. На эти средства установят горки, тоннели, барьеры и слаломы.

Глава города отметил, что жалоб на нехватку мест много, поэтому практику создания площадок продолжат при возможности бюджета. Всего их в Красноярске уже больше 30.

Ранее сообщалось о том, что в Пашенном построят новый детский сад.