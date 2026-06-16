Стало известно о строительстве новых площадок для собак в Красноярске

Две уже строят в сквере Энтузиастов и на Ломоносова, для четырех ищут подрядчика, они появятся на улицах Петрушина и Ястынской. Локации для еще двух уточняют. На работы выделено до 11 млн рублей. На эти средства установят горки, тоннели, барьеры и слаломы.