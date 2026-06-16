В медцентре Буденновска Ставропольского края появилось новое оборудование

Новый прибор автоматически измеряет рефракцию глаза, параметры роговицы и межзрачковое расстояние. Встроенный термопринтер выдает результаты за считаные секунды, что позволяет принимать больше пациентов без потери качества диагностики. Оборудование будут использовать в том числе для диагностики и лечения пациентов с сахарным диабетом. Заболевание нередко приводит к осложнениям со стороны органов зрения, поэтому ранняя и точная диагностика особенно важна.