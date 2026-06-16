В медцентре Буденновска Ставропольского края появилось новое оборудование

Автоматический офтальмологический рефрактометр приобрели для Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Обеспечение медучреждений современным оборудованием отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый прибор автоматически измеряет рефракцию глаза, параметры роговицы и межзрачковое расстояние. Встроенный термопринтер выдает результаты за считаные секунды, что позволяет принимать больше пациентов без потери качества диагностики. Оборудование будут использовать в том числе для диагностики и лечения пациентов с сахарным диабетом. Заболевание нередко приводит к осложнениям со стороны органов зрения, поэтому ранняя и точная диагностика особенно важна.
«Оснащение медучреждений современным оборудованием — это фундамент качественной помощи. В борьбе с сахарным диабетом это чрезвычайно важно, так как позволяет своевременно диагностировать заболевание, контролировать уровень глюкозы и предотвращать тяжелые осложнения, такие, например, как потеря зрения», — рассказал министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Также министр напомнил, что в 2025 году в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» 13 единицами оборудования был дооснащен межрайонный эндокринологический центр в Шпаковской райбольнице. А системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены 100% нуждающихся.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.