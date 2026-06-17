Эксперт Кучава напомнил о схеме мошенников с просьбой присмотреть за сумкой

«Наиболее распространенный сценарий — это имитация кражи с последующим вымогательством. Как только отзывчивый пассажир соглашается помочь, владелец вещи на время отходит. Вскоре он возвращается, нередко с агрессивным сообщником, выступающим в роли “свидетеля” и заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег, — сказал Кучава. — Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации.».