В Хабаровске охранников ЧОП нашли на постах без нужных проверок

Кроме того, у части охранников не оказалось актуальной периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств. Для частной охраны такие документы важны: без них сотрудник не должен выходить на объект и выполнять обязанности, требующие специальной подготовки.