В Хабаровске охранников ЧОП нашли на постах без нужных проверок

Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству заявление о привлечении частной охранной организации к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Это следует из картотеки дел арбитража.
Материалы в суд направили после внеплановой проверки Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Проверяющие установили, что на охраняемых объектах услуги оказывали сотрудники, у которых не было действующего медицинского освидетельствования.
Кроме того, у части охранников не оказалось актуальной периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств. Для частной охраны такие документы важны: без них сотрудник не должен выходить на объект и выполнять обязанности, требующие специальной подготовки.
Ещё одно нарушение нашли на одном из объектов. Перед входом на охраняемую территорию не было информационного стенда о том, что компания обеспечивает внутриобъектовый или пропускной режим.
По итогам проверки Росгвардия составила протокол и обратилась в арбитражный суд. Дело рассмотрят по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которая касается предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии. Окончательную оценку доводам ведомства даст суд.