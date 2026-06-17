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В Хабаровске охранников ЧОП нашли на постах без нужных проверок

Дело, возбужденное после внеплановой проверки Росгвардии, рассмотрят по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которая касается предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии.

Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству заявление о привлечении частной охранной организации к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Это следует из картотеки дел арбитража.

Материалы в суд направили после внеплановой проверки Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Проверяющие установили, что на охраняемых объектах услуги оказывали сотрудники, у которых не было действующего медицинского освидетельствования.

Кроме того, у части охранников не оказалось актуальной периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных средств. Для частной охраны такие документы важны: без них сотрудник не должен выходить на объект и выполнять обязанности, требующие специальной подготовки.

Ещё одно нарушение нашли на одном из объектов. Перед входом на охраняемую территорию не было информационного стенда о том, что компания обеспечивает внутриобъектовый или пропускной режим.

По итогам проверки Росгвардия составила протокол и обратилась в арбитражный суд. Дело рассмотрят по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которая касается предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии. Окончательную оценку доводам ведомства даст суд.