В Хабаровске возбудили уголовное дело против директора строительной компании

По версии следствия, генеральный директор строительной компании города в период с сентября 2024 года по ноябрь 2026 года не выплачивал мастеру строительного участка заработную плату и иные выплаты на сумму более 200 тысяч рублей, несмотря на имеющуюся финансовую возможность на оплату труда своевременно.