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В Хабаровске возбудили уголовное дело против директора строительной компании

Два года руководитель не выплачивал зарплату мастеру строительного участка.

Источник: AmurMedia

В отношении директора строительной организации Хабаровска возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы работнику, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.

«Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора строительной организации города Хабаровска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор строительной компании города в период с сентября 2024 года по ноябрь 2026 года не выплачивал мастеру строительного участка заработную плату и иные выплаты на сумму более 200 тысяч рублей, несмотря на имеющуюся финансовую возможность на оплату труда своевременно.

В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Минобрнауки России опубликовало сведения о среднемесячной заработной плате руководителей государственных образовательных учреждений за 2025 год.