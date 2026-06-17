В Хабаровске возбудили уголовное дело против директора строительной компании

В отношении директора строительной организации Хабаровска возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы работнику, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
«Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора строительной организации города Хабаровска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, генеральный директор строительной компании города в период с сентября 2024 года по ноябрь 2026 года не выплачивал мастеру строительного участка заработную плату и иные выплаты на сумму более 200 тысяч рублей, несмотря на имеющуюся финансовую возможность на оплату труда своевременно.
В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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