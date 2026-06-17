В МФЦ на Кубани появилась новая услуга для военнослужащих

Новая услуга «Предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде денежных выплат и компенсаций военнослужащим и членам их семей» теперь доступна во всех центрах «Мои документы» в Краснодарском крае, сообщили в департаменте информатизации и связи региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Обратившиеся за данной услугой смогут получить средства на ремонт дома, пособие на летний оздоровительный отдых детей. Также им доступна компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Помимо этого, они смогут получить ежемесячные выплаты: пособия на детей и денежную компенсацию военнослужащим, добровольцам и их близким.
«Поддержка защитников и их семей — это безусловный приоритет в нашей работе. Совместно с Социальным фондом мы стремимся сделать процесс получения поддержки максимально простым, быстрым и комфортным, избавляя заявителей от лишней бюрократии. Новые услуги станут еще одним важным шагом в расширении комплексной помощи тем, кто сегодня отстаивает интересы нашей Родины», — подчеркнул директор краевого МФЦ Виталий Затона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.