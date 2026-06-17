Защитник Максим Шнапцев пополнил ряды «Балтики»

Футбольный клуб «Балтика» подписал защитника Максима Шнапцева из «Пари Нижнего Новгорода». Контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.
«Добро пожаловать в Калининград! Тебе у нас понравится» — поприветствовали игрока в «Балтике».
Шнапцев является воспитанником московского «Локомотива». В прошлом сезоне защитник сыграл в 23 матчах и сделал три голевые передачи.
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