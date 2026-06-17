«Норден» охладит Елец

Как рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор ООО «Норден» Андрей Кудряшов, под фабрику мороженого в Липецкой области уже выделен участок площадью около 4,5 га на елецкой площадке ОЭЗ. Предполагается три очереди строительства, после ввода которых мощность предприятия может достичь 30 тыс. т продукции в год. До конца года в компании намерены подготовить и утвердить проектно-сметную документацию, после чего приступить к строительству. Ввод первых мощностей запланирован на 2028−2029 годы. Выпуск мороженого и пищевого льда ориентирован на розничные сети и общепит.