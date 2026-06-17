Трамп: США направили Израилю копию согласованного с Ираном меморандума

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. По словам американского президента, документ был оформлен в электронном виде. При этом, как отметил Трамп, меморандум не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Тегерана.