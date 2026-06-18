В Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на покупку бумажных книг

По его словам, навыки чтения часто не формируются в школе — в том числе и потому, что ученики предпочитают, и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений, читать электронные книги. Это в свою очередь ведет к худшему усвоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, чем чтение обычных бумажных книг, отметил Делягин.