«Муралы-на-Амуре» становятся визитной карточкой Хабаровска

Второй международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» завершился сегодня, 18 июня, в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», число его участников в этом году возросло. Если в первый фестиваль собрал творческую молодежь и студентов из 11 стран, то в этом году насчитывалось уже 15 команд из 14 стран.