«Муралы-на-Амуре» становятся визитной карточкой Хабаровска

Второй международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» завершился сегодня, 18 июня, в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», число его участников в этом году возросло. Если в первый фестиваль собрал творческую молодежь и студентов из 11 стран, то в этом году насчитывалось уже 15 команд из 14 стран.
Среди участников есть художники из Гвинеи, Йемена, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Южной Кореи, Таджикистана, Индонезии, Индии и других государств. Они преображали город в течение нескольких дней — с 15 по 18 июня.
Фестиваль проводился в двух районах Хабаровска — в Индустриальном и Кировском. Так, в первом муралы украсили 25-метровую стену по адресу Пионерская, 1 г, во втором — изображения появились на улице Правобережной на поверхности подпорной стены. Напомним, в прошлом году художники также начинали ее преображение.
Яркие изображения, отражающие культуру и символы дружественных стран, создавали как профессионалы, так и начинающие специалисты. Также приняли участие в фестивале и обычные студенты, которые учатся в хабаровских вузах и изучают русский язык.
Иностранные гости города отметили, что хабаровчане довольно дружелюбные и открытые, а сама краевая столица отличается множеством зеленых пространств. Также они оценили и сам фестиваль, его значимость.
— Такие мероприятия сближают народы и дают возможность узнать о культуре разных стран. Поэтому этот фестиваль мы планируем провести и в следующем году. Он становится «визитной карточкой» Хабаровска, — прокомментировала начальник управления международных связей администрации Хабаровска Ирина Фирсакова.