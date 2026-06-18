Можно ли сохранить ипотечную квартиру при банкротстве, объяснил юрист

Она отметила, что многие должники не осведомлены о такой возможности и продолжают выплачивать непосильные кредиты, не зная, что могут списать остальные долговые обязательства. С 2024 года законодательство позволяет заключать с банками отдельные мировые соглашения, что дает шанс сохранить ипотеку за должником, избегая продажи квартиры.