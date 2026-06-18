Можно ли сохранить ипотечную квартиру при банкротстве, объяснил юрист

Она отметила, что многие должники не осведомлены о такой возможности и продолжают выплачивать непосильные кредиты, не зная, что могут списать остальные долговые обязательства. С 2024 года законодательство позволяет заключать с банками отдельные мировые соглашения, что дает шанс сохранить ипотеку за должником, избегая продажи квартиры.
Это может быть особенно актуально для тех, у кого есть дополнительные долги по потребительским кредитам, кредитным картам или налогам. В таком случае можно списать эти обязательства, продолжая обслуживать ипотеку.
Для успешного сохранения ипотечного жилья необходимо соблюдение нескольких условий: отсутствие просрочек по ипотеке на момент начала процедуры банкротства, а также доказательство способности должника или третьего лица продолжать вносить ипотечные платежи.
Важно отметить, что отказ банка от заключения мирового соглашения возможен только при наличии весомых оснований, таких как наличие второго жилья или отсутствие платежеспособного третьего лица.
Сысоева подчеркнула, что арбитражный суд обычно утверждает отдельное мировое соглашение, если все условия соблюдены. Поэтому перед началом процедуры банкротства важно заранее оценить свои шансы на сохранение ипотечного жилья и проконсультироваться с юристом.