Дом культуры села Восточного меняется на глазах благодаря проектам ТОС

Так, в 2025 году активисты территориального общественного самоуправления «Все для счастья» реализовали три масштабных проекта. Благодаря им в местном Доме культуры появилось современное сценическое оборудование: антрактно-раздвижной занавес, кулисы, падуги, карнизы и задник. Проект ТОС «Защитим культурные объекты» позволил установить 10 видеокамер с регистратором и монитором для трансляции. Также благодаря еще одному проекту ТОС в этом культурном учреждении появились яркие надувные фигуры мишки с балалайкой, трона Деда Мороза, Масленицы и праздничных надписей. Всего в прошлом году в селе Восточном Хабаровского района активисты реализовали шесть подобных проектов. В этом приняли участие 144 человека. В этом году планируется воплотить в жизнь еще 10 таких проектов. В частности, купят 10 карнавальных новогодних костюмов для проведения детских праздников и утренников. Кроме того, сельском Доме культуры установят вращающиеся головы, световые стойки и светодиодные прожекторы. Также там планируется обновить световое оборудование. Всего в селе Восточном зарегистрировано 19 ТОСов. В этом году они намерены превратить в жизнь 10 проектов, получив для этого в общей сложности 7,69 млн рублей в краевом конкурсе распределения грантов между ТОСами. Эти деньги пойдут на установку уличных фонарей и контейнерных площадок, а также на асфальтирование дворов, дорог и тротуаров.