Калининград попал в число направлений, где интерес к новостройкам чаще связывают с инвестициями

Общая тенденция заметнее всего в Сочи: за первые пять месяцев 2026-го на жителей других регионов здесь пришлось 66% спроса на местные новостройки, год назад этот показатель был ниже на шесть процентных пунктов. В Москве и Краснодаре доля иногородних покупателей составила 44%, в Новосибирске — 38%, в Санкт-Петербурге — 30%, в Екатеринбурге — 24%.