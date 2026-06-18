Нижегородский школьник взял бронзу на турнире пилотов дронов в Монголии

Воспитанник Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода Теодор Кунилов занял третье место на престижном международном фестивале по управлению беспилотниками «DroneCon-2026». Турнир прошел в Монголии на площадке резервного аэропорта Улан-Батора. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие пилоты БПЛА из России, Китая, Южной Кореи, Японии, Казахстана и самой Монголии. Для нижегородца это стало первым опытом выступления на столь крупном турнире. Награду юный пилот получил из рук министра дорожно-транспортного развития Монголии.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что власти города продолжают развивать это направление, чтобы поддерживать юные таланты. В частности, недавно в парке «Швейцария» открыли новое отделение БПЛА.
«Возможностей для таких увлечённых ребят, как Теодор, в Нижнем становится всё больше», — подчеркнул глава города.