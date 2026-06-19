Жители Новосибирской области активно собирают жимолость, в том числе в районе Бердска. Сборщики отмечают, что ягоды еще много, и местные жители выходят за ней по несколько раз. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирска НСО форум 2026».