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Жители Новосибирской области активно собирают жимолость

Сборщики отмечают, что ягоды еще много.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирской области активно собирают жимолость, в том числе в районе Бердска. Сборщики отмечают, что ягоды еще много, и местные жители выходят за ней по несколько раз. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирска НСО форум 2026».

По словам участников сообщества, за несколько походов жимолость в окрестностях Бердска не заканчивается, хотя желающих собрать урожай достаточно. В форуме также обсуждают пользу ягоды.

Жимолость содержит большое количество витаминов и микроэлементов, в сезон простуд ее используют как противовирусное и жаропонижающее средство. Участники паблика вспоминают, что в годы пандемии коронавируса ягода помогала многим выйти из болезненного состояния.