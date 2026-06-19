В Дивногорске мужчина нашел чужую карту, потратил деньги и украл телефон у спящего прохожего

Еще один потерпевший лишился телефона стоимостью 20 тысяч рублей. Как установили полицейские, фигурант увидел мужчину, спящего на подоконнике в подъезде в состоянии сильного опьянения, проверил его карманы и забрал гаджет. Позже он сдал телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.