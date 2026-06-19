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В Дивногорске мужчина нашел чужую карту, потратил деньги и украл телефон у спящего прохожего

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным полиции, в апреле жительница города потеряла банковскую карту возле магазина. Позже она обнаружила, что картой рассчитались в нескольких торговых точках. Ущерб составил почти 5 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным полиции, в апреле жительница города потеряла банковскую карту возле магазина. Позже она обнаружила, что картой рассчитались в нескольких торговых точках. Ущерб составил почти 5 тысяч рублей.

Еще один потерпевший лишился телефона стоимостью 20 тысяч рублей. Как установили полицейские, фигурант увидел мужчину, спящего на подоконнике в подъезде в состоянии сильного опьянения, проверил его карманы и забрал гаджет. Позже он сдал телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.

Полиция установила подозреваемого. По версии следствия, до этого он нашел банковскую карту на бордюре и оплатил ею продукты и алкоголь в нескольких магазинах.

Во время расследования мужчина полностью возместил ущерб. Телефон полицейские изъяли в комиссионном магазине и вернули владельцу.

Расследование уголовного дела о краже завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.