Заморозка не спасает: эксперт рассказал, для кого шашлык строго под запретом и чем опасно мясо с кровью

Особая осторожность нужна в случае с детьми: до трёх лет жареное мясо им не дают вовсе, а с трёх до семи лет — можно лишь в небольших количествах. Пожилым, страдающим атеросклерозом, тяжёлой гипертонией или сердечной недостаточностью, шашлык тоже стоит ограничить — из‑за нагрузки на сосуды и избытка соли в маринадах.