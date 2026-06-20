«Был рядом, когда против был весь мир»: Асмус поздравила с днем рождения Шипенко

Актриса Кристина Асмус публично поздравила режиссера Клима Шипенко с 43-летием. Она разместила на своей странице в соцсети пост, где назвала его одним из главных людей в своей судьбе.
Звезда рассказала, что постановщик не раз приходил ей на помощь в трудные времена: «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил».
Она назвала Шипенко близким другом, вспомнив их работу над фильмом «Текст», который в 2019 году получил большой общественный резонанс. Также Асмус вспомнила и о полете режиссера в космос ради съемок ленты «Вызов».
— Человек, который летал в космос, и которого я туда провожала. С тобой и на разведку, и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание, — написала артистка.
Последние слова, очевидно, относятся к ее участию в фильме Шипенко «Холоп 3», где ее героиня отправляется на перевоспитание.
В феврале Кристина Асмус впервые показала лицо своего нового возлюбленного. С прошлого года она состоит в отношениях с кинооператором Валерием Махмудовым.