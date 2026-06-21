Самая маленькая страна ЧМ-2026 Кюрасао набрала сенсационное очко с Эквадором

Главным героем встречи стал вратарь Кюрасао Элой Ром, отразивший 15 ударов по своим воротам. Теперь ему принадлежит рекорд по количеству спасений в матче без дополнительного времени. Ему не хватило одного сейва, чтобы догнать американского вратаря Тима Ховарда, который в 2014 году сделал 16 спасений в игре ⅛ финала со сборной Бельгии и уступил в дополнительное время.