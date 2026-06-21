Кинолог рассказала, как спасти собаку от теплового удара в жару

Собаки переносят жару значительно хуже людей из-за другого теплообмена, и для теплового удара достаточно нескольких минут пребывания на солнце. Об этом «Газете.Ru» рассказала кинолог Юлия Солтан.
Эксперт рекомендовала выходить на улицу с питомцем ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха не достигает максимальных значений.
«В идеале выходить на улицу до 10 утра и после 19 вечера, ориентируясь не только на часы, но и на реальную температуру: даже вечером асфальт может оставаться раскаленным», — сказала Солтан.
При температуре воздуха +25°C здоровым собакам рекомендуется гулять от 40 до 60 минут, и лучше в утренние часы. В условиях жары, +30°C и выше, время прогулок следует сократить до 20 минут, даже в наиболее благоприятные часы, и обязательно находиться в тени. В более прохладные периоды суток можно гулять и дольше, однако важно внимательно отслеживать самочувствие животного. Признаками перегрева или усталости являются учащенное дыхание, апатия и желание собаки лечь на землю.
Кинолог также рекомендовала брать на прогулку воду, которую стоит предлагать питомцу каждые 20 минут, а также охлаждающие аксессуары, например, попоны и жилеты. Она предупредила, что эти вещи не спасут от жары, но станут дополнительной мерой.
Солтан развеяла миф о том, что коротко остриженной собаке в жару может быть легче.
«На самом деле шерсть у многих пород выполняет термоизолирующую функцию в обе стороны — и от холода, и от жара. Стрижка “под ноль” может нарушить этот баланс», — сказала Солтан.
Кроме того, не стоит кормить собаку прямо перед тем, как отправиться на прогулку, поскольку переваривание пищи может усилить перегрев. Лучше всего кормить питомца либо за пару часов до прогулки, либо уже после нее, когда он немного остынет и отдохнет.
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