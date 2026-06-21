Кинолог рассказала, как спасти собаку от теплового удара в жару

При температуре воздуха +25°C здоровым собакам рекомендуется гулять от 40 до 60 минут, и лучше в утренние часы. В условиях жары, +30°C и выше, время прогулок следует сократить до 20 минут, даже в наиболее благоприятные часы, и обязательно находиться в тени. В более прохладные периоды суток можно гулять и дольше, однако важно внимательно отслеживать самочувствие животного. Признаками перегрева или усталости являются учащенное дыхание, апатия и желание собаки лечь на землю.