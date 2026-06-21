Дмитрий Демешин поручил создать собственное производство изделий из пушнины

Но одной легализации мало. Рентабельность пушного промысла в крае — лишь 6,8 процента. Дмитрий Демешин потребовал продумать создание собственного производства по выделке шкур и переработке мяса прямо в регионе. Отдельное поручение — помочь поставщикам дикого мяса выйти в местные торговые сети. Уже сейчас в наличии около 800 килограммов мяса лося, готового к реализации.