Дмитрий Демешин поручил создать собственное производство изделий из пушнины

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл совещание, посвящённое наведению порядка в охотничьей отрасли. Речь шла о прозрачности, безопасности и доходах коренных малочисленных народов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, начальник управления охотничьего хозяйства Юрий Колпак доложил о главной проблеме: сейчас представители КМНС охотятся свободно, без разрешений и учёта. Это создаёт риски для популяций диких животных и мешает легальному обороту продукции. Дмитрий Демешин поддержал внедрение нового порядка — бесплатных разрешений на добычу.
— Внедрение разрешений решает две задачи: предотвращает злоупотребления и позволяет законно реализовывать продукцию охоты. Наличие документа даёт право транспортировать и продавать добытое мясо и пушнину, что напрямую повысит доходы, — подчеркнул Юрий Колпак.
Но одной легализации мало. Рентабельность пушного промысла в крае — лишь 6,8 процента. Дмитрий Демешин потребовал продумать создание собственного производства по выделке шкур и переработке мяса прямо в регионе. Отдельное поручение — помочь поставщикам дикого мяса выйти в местные торговые сети. Уже сейчас в наличии около 800 килограммов мяса лося, готового к реализации.
Острая тема совещания — медведи, которые всё чаще выходят к сёлам, школам и кладбищам. Губернатор распорядился разработать комплексную программу по сокращению таких случаев: ликвидировать стихийные свалки, внедрить закрытые системы сбора мусора, усилить ответственность глав муниципалитетов.
— Нужно вырабатывать правила «добрососедства» с дикими животными. Только так удастся минимизировать конфликты между человеком и дикой природой, — подытожил Дмитрий Демешин.
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