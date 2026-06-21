Туроператор Fun&Sun ответил на сообщения о сбоях в работе сервисов

Туроператор Fun&Sun устраняет технические неисправности в работе своей цифровой инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.
«Технические ограничения временно затрудняют формирование и печать ваучеров», — предупредили в компании.
Неполадки не влияют на предоставление подтвержденных услуг, заверили в компании. «Информация по заявкам передается авиакомпаниям, принимающим компаниям, отелям и страховой компании в соответствии с согласованным порядком», — говорится в сообщении.
По данным Ассоциации туроператоров России, сбой произошел в конце недели. У Fun&Sun временно недоступны часть онлайн-сервисов — сайт, личные кабинеты агентов, телефония, указывает АТОР.
«Туристы вылетают на отдых, их встречают в аэропортах представители принимающих компаний и размещают в подтвержденных отелях. Страховая защита по действующим турам обеспечена», — добавили там.
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