Ворота сборной Уругвая на 21-й минуте поразил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.
Сборная Кабо-Верде проводит свой второй матч в истории чемпионатов мира. Ранее команда на текущем турнире сыграла вничью с испанцами (0:0).
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Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.Читать дальше