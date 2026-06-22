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Сборная Кабо-Верде впервые забила гол на ЧМ по футболу

Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Кабо-Верде забила мяч в ворота команды Уругвая в матче второго тура чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча проходит в Майами (США, штат Флорида).

Ворота сборной Уругвая на 21-й минуте поразил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Сборная Кабо-Верде проводит свой второй матч в истории чемпионатов мира. Ранее команда на текущем турнире сыграла вничью с испанцами (0:0).

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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