Новые поиски Усольцевых не принесли результатов

В начале лета следком организовал дополнительные масштабные поиски, в которых участвовали около 80 человек. В течение шести дней специалисты выезжали в тайгу на технике повышенной проходимости и осматривали местность, в том числе с помощью беспилотников. Всего обследовали около 1 тыс. кв. км. труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка» в секторе, представляющем наибольший интерес для криминалистов. Тогда найти удалось только вещи, которые исследуют для установления их принадлежности пропавшим.