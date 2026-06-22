Казахстанцам, готовящимся к переезду за рубеж, сделали важное напоминание

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан», казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, важно помнить о необходимости предварительного апостилирования документов. «Апостиль — это международное подтверждение подлинности документа, благодаря которому он признается в других странах, присоединившихся к Гаагской конвенции», — сообщили в госкорпорации.