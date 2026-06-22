Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам, готовящимся к переезду за рубеж, сделали важное напоминание

Госкорпорация «Правительство для граждан» обратилась к казахстанцам, которые готовятся к переезду. Им напомнили об апостилировании документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан», казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, важно помнить о необходимости предварительного апостилирования документов. «Апостиль — это международное подтверждение подлинности документа, благодаря которому он признается в других странах, присоединившихся к Гаагской конвенции», — сообщили в госкорпорации.

По данным ведомства, среди самых популярных документов, которые казахстанцы апостилируют чаще всего:

  • Документы, исходящие из органов юстиции, госорганов и нотариусов — 37 718 услуг;

  • Документы, исходящих из школ, колледжей, организацией технического и профессионального образования — 2 698 услуг;

  • Документы, исходящие из прокуратуры, следствия и дознания — 1 928 услуг;

  • Документы, исходящие из вузов и послевузовских организаций — 1 451 услуга;

  • Документы, исходящие из судебных органов — 365 услуг.