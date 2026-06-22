Казахстанцам, готовящимся к переезду за рубеж, сделали важное напоминание

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан», казахстанцам, планирующим учебу, работу или переезд за границу, важно помнить о необходимости предварительного апостилирования документов. «Апостиль — это международное подтверждение подлинности документа, благодаря которому он признается в других странах, присоединившихся к Гаагской конвенции», — сообщили в госкорпорации.
По данным ведомства, среди самых популярных документов, которые казахстанцы апостилируют чаще всего:
Документы, исходящие из органов юстиции, госорганов и нотариусов — 37 718 услуг;
Документы, исходящих из школ, колледжей, организацией технического и профессионального образования — 2 698 услуг;
Документы, исходящие из прокуратуры, следствия и дознания — 1 928 услуг;
Документы, исходящие из вузов и послевузовских организаций — 1 451 услуга;
Документы, исходящие из судебных органов — 365 услуг.