С начала года в Москве отремонтировали около 7,9 тыс. подъездов жилых домов

Почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов отремонтировали с начала года в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В обязательный перечень работ входит косметический ремонт: покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки, уборка электрической проводки в короба, ремонт почтовых ящиков, ступеней, перил, оконных и дверных блоков. При необходимости меняют таблички с номерами этажей и подъездов, а также осветительные приборы.
О датах начала работ жителей уведомляют заранее через информационные стенды. Всего в этом году ремонт пройдет в 15,7 тысячи подъездов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.