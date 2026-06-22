С начала года в Москве отремонтировали около 7,9 тыс. подъездов жилых домов

Почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов отремонтировали с начала года в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.