В Ставропольском крае более 100 организаций увеличили выработку

Более 100 предприятий в Ставропольском крае увеличили выработку, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин. Данные компании являются участниками федпроекта «Производительность труда», который с 2025 года вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
«Бережливые технологии — ключевой инструмент для интенсивного развития бизнеса. Федеральный проект “Производительность труда” реализуется в крае с 2019 года… Его задача — помощь предприятиям усовершенствовать рабочие процессы. За прошедшее время более 100 организаций — участников проекта увеличили выработку в среднем на 75%. Также на 23% удалось сократить время протекания процессов», — сказал Антон Доронин.
Внедрять бережливые технологии компаниям помогает Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края. На его базе создан региональный центр компетенций. Эксперты рассказывают участникам федерального проекта, как без сокращения сотрудников перенастроить и автоматизировать внутренние процессы, добиться роста производительности труда.
В 2026 году внедрением бережливых технологий в Ставропольском крае займутся еще 6 предприятий. Присоединиться к федпроекту можно бесплатно. За консультацией необходимо обратиться в Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.