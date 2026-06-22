В Ставропольском крае более 100 организаций увеличили выработку

«Бережливые технологии — ключевой инструмент для интенсивного развития бизнеса. Федеральный проект “Производительность труда” реализуется в крае с 2019 года… Его задача — помощь предприятиям усовершенствовать рабочие процессы. За прошедшее время более 100 организаций — участников проекта увеличили выработку в среднем на 75%. Также на 23% удалось сократить время протекания процессов», — сказал Антон Доронин.