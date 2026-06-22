Умер Михаил Ножкин, народный артист РСФСР

Михаил Ножкин известен зрителю по ролям в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и др. При этом в Гильдии актеров Союза напомнили о творческих успехах Ножкина. Например, там уточнили, что Ножкин — автор гимна «Бессмертного полка», а его песни стали народными. В Союзе также назвали актера настоящим патриотом и гражданином РФ.