Депутат объяснил, зачем в российских школах изучать арабский язык

«Арабский язык один из наиболее распространенных в мире. Укрепление отношений с арабскими странами это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.