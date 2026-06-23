Депутат объяснил, зачем в российских школах изучать арабский язык

Преподавание арабского языка в российских школах поможет укреплять отношения со странами Ближнего Востока, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что программа изучения арабского языка в школах уже утверждена. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
«Арабский язык один из наиболее распространенных в мире. Укрепление отношений с арабскими странами это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Он также отметил, что для успешного введения такого обучения нужны квалифицированные преподаватели, которые разбираются в специфике арабского языка.