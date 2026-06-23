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Женщина напала на машину на парковке в Комсомольске — полиция проводит проверку

Днем 22 июня на парковке у магазина на улице Парижской Коммуны, 27 произошел инцидент. Женщина на Mercedes приехала с ребенком, вышла из авто, повредила припаркованную машину и скрылась. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства. По итогам примут решение согласно закону. Источник: канал в МАХ Хабарай.

Днем 22 июня на парковке у магазина на улице Парижской Коммуны, 27 произошел инцидент. Женщина на Mercedes приехала с ребенком, вышла из авто, повредила припаркованную машину и скрылась. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства. По итогам примут решение согласно закону. Источник: канал в МАХ Хабарай gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/разбила-тачку.mp4