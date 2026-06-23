Учебный год в ЦДМ им. А. Н. Скрябина начнется в отремонтированном здании

Здание школы, построенное в 1960 году, давно нуждалось в обновлении. Время оставило свой след: на фасаде появились трещины, началось разрушение штукатурки и цоколя. Ремонтные работы начались в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик ООО «МедИнвестСити» уже работает на северной части здания и концертного зала, а также на основном фасаде. Финансирование ремонтных работ осуществляется из средств городского бюджета.