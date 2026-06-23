Учебный год в ЦДМ им. А. Н. Скрябина начнется в отремонтированном здании

Глава Дзержинска Михаил Клинков проинспектировал ход ремонта в музыкальной школе. Об этом он сообщил в своих социальных сетях:
Фасад Центральной детской музыкальной школы им. А. Н. Скрябина сегодня стоит в лесах.
Здание школы, построенное в 1960 году, давно нуждалось в обновлении. Время оставило свой след: на фасаде появились трещины, началось разрушение штукатурки и цоколя. Ремонтные работы начались в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик ООО «МедИнвестСити» уже работает на северной части здания и концертного зала, а также на основном фасаде. Финансирование ремонтных работ осуществляется из средств городского бюджета.
Ремонт фасада и входной группы будет произведен в период с 1 июня по 20 августа 2026 года, что позволит начать новый учебный год в отремонтированном здании. Особое внимание уделили созданию доступной среды: входная группа будет полностью реконструирована и на входе появится пандус.
Есть большая уверенность, что новый учебный год ученики, родители и педагоги встретят в красивом, обновленном здании школы.