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В Волгограде прошёл массовый забег на острове Сарпинском: фото

21 июня в Кировском районе Волгограда состоялся массовый забег «Сарпинский Трей» спортсменов-любителей. Мероприятие было.

21 июня в Кировском районе Волгограда состоялся массовый забег «Сарпинский Трей» спортсменов-любителей. Мероприятие было впервые организовано активистами общественного проекта «Волгоградская Десятка» на территории острова Сарпинского.

В состязании приняли участие как уже опытные спортсмены, так и начинающие любители. Для детей была оборудована дистанция на 800 и 1600 метров. Уверенные в себе атлеты смогли пробежать дистанцию 6 км, а для самых выносливых организаторы проложили маршрут протяжённостью 12 тыс. метров.

Беговая трасса была проложена по одним из самых живописных мест уникальной природной зоны острова. Один из участков включал в себя территорию, где растёт 400-летний дуб, ставший символом забега.

Отметим, в общей сложности в мероприятии приняли участие 170 спортсменов-любителей. Для многих забег стал первым знакомством с самым крупным в Европе речным островом.

Фото: организаторы забега.