В Волгограде прошёл массовый забег на острове Сарпинском: фото

В состязании приняли участие как уже опытные спортсмены, так и начинающие любители. Для детей была оборудована дистанция на 800 и 1600 метров. Уверенные в себе атлеты смогли пробежать дистанцию 6 км, а для самых выносливых организаторы проложили маршрут протяжённостью 12 тыс. метров.