Мониторинг транспорта в Нижнем Новгороде: крупные автобусы нецелесообразны на маршруте № 92

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели повторное обследование пассажиропотока на городском маршруте № 92, сообщили в ЦРТС.
В ходе проверки было установлено, что на участке от Левинки до Московского вокзала; в автобусах находилось не более 40 пассажиров. По итогам обследования специалисты пришли к выводу, что эксплуатация крупных автобусов на этом маршруте нецелесообразна.
Одновременно Центр провёл мониторинг работы маршрута № 94 на участке от площади Горького до микрорайона Верхние Печеры. Исследование показало высокую востребованность направления: пассажиры положительно отзываются о продлении маршрута и отмечают комфорт новых автобусов.
В ЦРТС отметили, что мониторинг работы общественного транспорта в городе будет продолжен.
Ранее сообщалось о транспортных изменениях в Дзержинске и Арзамасе, где были объявлены итоги конкурсов по 20 маршрутам.