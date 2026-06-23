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Мониторинг транспорта в Нижнем Новгороде: крупные автобусы нецелесообразны на маршруте № 92

Маршрут № 94 показал стабильный спрос.

Источник: Время

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели повторное обследование пассажиропотока на городском маршруте № 92, сообщили в ЦРТС.

В ходе проверки было установлено, что на участке от Левинки до Московского вокзала; в автобусах находилось не более 40 пассажиров. По итогам обследования специалисты пришли к выводу, что эксплуатация крупных автобусов на этом маршруте нецелесообразна.

Одновременно Центр провёл мониторинг работы маршрута № 94 на участке от площади Горького до микрорайона Верхние Печеры. Исследование показало высокую востребованность направления: пассажиры положительно отзываются о продлении маршрута и отмечают комфорт новых автобусов.

В ЦРТС отметили, что мониторинг работы общественного транспорта в городе будет продолжен.

Ранее сообщалось о транспортных изменениях в Дзержинске и Арзамасе, где были объявлены итоги конкурсов по 20 маршрутам.