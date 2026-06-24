В Хабаровском крае появится профессия «писатель»

В приказе отмечается, что квалификация «Писатели, поэты и другие литераторы» станет доступна для тех, кто получил высшее образование. Необходимыми считаются знание русского языка и его художественно-выразительных средств, особенностей современной литературы и эволюции литературно-художественных направлений. Кроме того, в перечень обязательных предметов вошли русская и зарубежная литература, история и культура России.