В Хабаровском крае появится профессия «писатель»

В России утвердили приказ Министерства труда и социальной защиты о введении профессионального стандарта «Писатель». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Согласно документу, в трудовые функции писателя входит создание оригинальных литературных произведений в разных жанрах.
Написанные тексты, если требуется, должны подходить и для аудиовизуальных произведений. Помимо этого, писатель обязан уметь проводить оценку качества литературных произведений, а также их переработку.
В приказе отмечается, что квалификация «Писатели, поэты и другие литераторы» станет доступна для тех, кто получил высшее образование. Необходимыми считаются знание русского языка и его художественно-выразительных средств, особенностей современной литературы и эволюции литературно-художественных направлений. Кроме того, в перечень обязательных предметов вошли русская и зарубежная литература, история и культура России.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о ГОСТе на дистанционное обучение, который начнет действовать с ноября 2026 года. В документ внесли пункты о цифровой безопасности, целостности данных и введении мер по предотвращению утечки информации.