«Ситиматик-Нижний Новгород» усилил работу по ликвидации мусорных навалов в Борском округе

АО «Ситиматик-Нижний Новгород» сообщило об усилении работы по ликвидации мусорных навалов в Борском округе. Региональный оператор совместно с администрацией муниципалитета вывозит отходы, скопившиеся рядом с контейнерными площадками и в не предназначенных для этого местах, чтобы нормализовать санитарную обстановку на территории округа.
В условиях режима повышенной готовности, введённого администрацией городского округа Бор из-за критического накопления отходов, на уборку дополнительно привлекли спецтехнику. В первую очередь вывозят крупногабаритный, строительный и растительный мусор. При этом в компании напоминают, что такие отходы не относятся к твёрдым коммунальным отходам, а их вывоз не входит в обязанности регионального оператора, однако «Ситиматик-НН» участвует в устранении навалов для поддержания порядка.
В компании также подчеркнули, что, согласно постановлению правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293, ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. До этого момента содержание контейнерных площадок и прилегающих территорий относится к зоне ответственности органов местного самоуправления. Жителям рекомендуют складировать мусор только в специально отведённых местах, предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами.
Чтобы предотвратить новые несанкционированные сбросы, в округе ведётся разъяснительная работа с населением. Также прорабатывается установка камер видеонаблюдения на площадках за счёт их собственников и применение штрафных санкций к нарушителям. В «Ситиматик-НН» призвали жителей соблюдать правила обращения с отходами и ответственно относиться к чистоте в Борском округе.
Напомним, ранее администрация городского округа город Бор разъяснила причины введения режима повышенной готовности для вывоза отходов, не относящихся к ТКО.