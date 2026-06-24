«Ситиматик-Нижний Новгород» усилил работу по ликвидации мусорных навалов в Борском округе

В условиях режима повышенной готовности, введённого администрацией городского округа Бор из-за критического накопления отходов, на уборку дополнительно привлекли спецтехнику. В первую очередь вывозят крупногабаритный, строительный и растительный мусор. При этом в компании напоминают, что такие отходы не относятся к твёрдым коммунальным отходам, а их вывоз не входит в обязанности регионального оператора, однако «Ситиматик-НН» участвует в устранении навалов для поддержания порядка.