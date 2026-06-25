Доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума

По результатам свежего исследования, доверие жителей Нижегородской области к официальной медицине достигло рекордной отметки. Об этом сообщает MAX‑канал «Бокал Прессека».
На протяжении последних пяти лет в России наблюдается стабильный рост доверия к официальной медицине — к 2026 году показатель поднялся до 89%, что стало историческим максимумом.
Опрос показал, к кому россияне чаще всего готовы обращаться за советом по вопросам здоровья. Наибольшее доверие вызывают врачи общей практики — им доверяют 83% респондентов. На втором месте — учёные (39%), на третьем — фармацевты (30%).
Становится заметнее и более ответственное отношение людей к собственному здоровью: 20% опрошенных проходят обследования каждые 4−6 месяцев, ещё 19% — раз в 2−3 месяца, а 19% обращаются за медицинской помощью ежемесячно или даже чаще.
Среди наиболее распространённых диагностических процедур лидируют: общий анализ крови (его выбирают 61% участников опроса), комплексная проверка состояния здоровья (54%) и осмотр у стоматолога (46%).
При этом 14% респондентов в 2026 году не обращались к врачам вовсе. Особенно выделяется недостаточная вовлечённость мужской части населения: почти каждый пятый мужчина (18%) не проходил профилактические осмотры.
Также зафиксировано небольшое снижение доли тех, кто считает регулярные осмотры эффективным инструментом раннего выявления заболеваний, — показатель опустился с 28% до 25%.
Исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» охватило 2400 человек.
Ранее нижегородцам напомнили об ужесточении наказания за поддельные медсправки.