Доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума

Становится заметнее и более ответственное отношение людей к собственному здоровью: 20% опрошенных проходят обследования каждые 4−6 месяцев, ещё 19% — раз в 2−3 месяца, а 19% обращаются за медицинской помощью ежемесячно или даже чаще.