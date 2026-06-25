Как часто на самом деле нужно мыть собаку: раскрыты важные нюансы

Как поясняют профессиональные грумеры, кожа собак вырабатывает естественные масла, которые защищают шерсть и поддерживают ее здоровье, и нарушение этого баланса из-за слишком частого купания может привести к сухости, раздражению и тусклой, ломкой шерсти. С другой стороны, если с купанием затянуть, это может привести к неприятному запаху, образованию колтунов и потенциальным проблемам с кожей.
Оптимальный период между купаниями зависит от большего количества факторов: порода собаки, тип шерсти, уровень активности, состояние кожи и даже время года.
«Частота купания не является универсальной, она зависит от структуры шерсти вашей собаки, уровня ее активности и общего состояния кожи. У собак с шерстью, такой как пудели и дудлы, шерсть постоянно растет, поэтому их обычно нужно купать каждые 3−4 недели, чтобы предотвратить образование колтунов. Собак с более короткой, гладкой шерстью, таких как боксеры или бигли, можно купать каждые 6−8 недель. Однако собаки с короткой шерстью вырабатывают больше кожного сала, чем породы с длинной шерстью, а это значит, что “собачий запах” может вернуться быстрее после купания. Собак с густой и двойной шерстью, таких как хаски, можно купать каждые 6−10 недель, в зависимости от сезона», — рассказала Paradepets сертифицированный мастер-грумер из PetSmart Эшли Бельц.
Но перед тем как окончательно определиться с графиком купания вашей собаки, следует учесть несколько других важных моментов.
Проверка запаха — отличный способ определить график купания вашей собаки. Обычные собачьи запахи — это естественное явление, но любой запах, шлейф которого остается надолго и становится резким, — это сигнал к тому, чтобы отправить питомца в ванну.
«Мытье питомца до того, как он провалит “тест на запах”, может привести к ряду проблем с кожей, особенно к сухости. Хотя чистый, пушистый щенок — это прекрасное зрелище, чрезмерное купание является одной из самых распространенных причин хронических проблем с кожей у собак. Чтобы кожа вашей собаки оставалась здоровой и не чесалась, рекомендуется купать ее только по мере необходимости. Чрезмерное мытье может лишить шерсть животного натуральных масел, которые также поддерживают кожу в хорошем состоянии», — рассказала вице-президент компании по производству натуральных средств по уходу за животными Карла Нг-Гарретт.
Короткошерстные, гладкошерстные собаки.
У таких собак как бостон-терьер, чихуахуа или немецкий дог один из самых простых графиков купания в собачьем мире.
«Зачастую за такими собаками проще всего ухаживать, поскольку не приходится бороться с сильными колтунами и грязью, забивающейся в их шерсть», — поделилась Нг-Гарретт.
Хотя короткошерстные породы нуждаются в купании время от времени, им часто достаточно более простых промежуточных решений, таких как салфетки для ухода или сухой шампунь.
Породы с двойной шерстью.
У таких собак как хаски, золотистые ретриверы и немецкие овчарки густая, многослойная шерсть требует особого ухода. Для пород с двойной шерстью само купание почти второстепенно по сравнению с тем, что происходит до и после него.
Регулярное вычесывание и профессиональная сушка феном — важный аспект ухода за шерстью. А слишком частое купание может нарушить естественные функции шерсти и выработку масел, необходимых для здоровья обоих слоев.
Большинство грумеров рекомендуют купать собак с двойной шерстью каждые 6−10 недель, с более частым вычесыванием в промежутках между купаниями, а также увеличивать частоту купания в периоды сильной линьки, такие как весна и осень.
Собаки с кучерявой и густой шерстью.
Великолепная шерсть таких собак как дудлы, пудели и другие породы с кудрявой или густой шерстью требует более тщательного ухода, чем у большинства других пород.
Без регулярного мытья их кудри могут быстро спутаться. Для этих пород купание каждые 3−4 недели — это не роскошь, а необходимость.
Регулярные купания в сочетании с постоянным вычесыванием помогут сохранить шерсть собаки с курчавой шерстью здоровой, послушной и без колтунов.
Бесшерстные породы.
Может показаться, что бесшерстные породы проще всего содержать, но это не так.
«Бесшерстным породам необходимы регулярное купание и уход за кожей, поскольку без шерсти на коже могут накапливаться естественные масла. Регулярное купание и использование увлажняющих средств могут помочь предотвратить раздражение и закупорку пор», — рассказала специалист по уходу за домашними животными Ада Бояк.
Кроме того, когда речь идет о частоте купания собаки, образ ее жизни имеет такое же важное значение, как и тип ее шерсти. Собаке, которая большую часть времени проводит в помещении, потребуется менее частое купание и расчесывание, чем той, которая регулярно гуляет на улице.
О том, как часто нужно купать кошку, можно почитать здесь.