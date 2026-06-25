Как часто на самом деле нужно мыть собаку: раскрыты важные нюансы

«Частота купания не является универсальной, она зависит от структуры шерсти вашей собаки, уровня ее активности и общего состояния кожи. У собак с шерстью, такой как пудели и дудлы, шерсть постоянно растет, поэтому их обычно нужно купать каждые 3−4 недели, чтобы предотвратить образование колтунов. Собак с более короткой, гладкой шерстью, таких как боксеры или бигли, можно купать каждые 6−8 недель. Однако собаки с короткой шерстью вырабатывают больше кожного сала, чем породы с длинной шерстью, а это значит, что “собачий запах” может вернуться быстрее после купания. Собак с густой и двойной шерстью, таких как хаски, можно купать каждые 6−10 недель, в зависимости от сезона», — рассказала Paradepets сертифицированный мастер-грумер из PetSmart Эшли Бельц.