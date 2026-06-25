В Запорожской области после удара ВСУ перекрыли участок трассы «Новороссия»

В Запорожской области временно перекрыли движение на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» после удара украинских войск по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в месседжере MAX.
По словам главы области, проезд закрыт на отрезке с 317-го по 331-й километр автодороги. Для безопасности автомобилистов организован альтернативный маршрут в объезд поврежденного участка. Транспортные потоки направлены через населенные пункты Приазовского и Приморского округов по схеме: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка.
«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры», — заявил Балицкий.
Губернатор призвал водителей быть предельно внимательными, следить за указателями и заранее учитывать информацию о частичном перекрытии трассы при планировании поездок.