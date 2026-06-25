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В Запорожской области после удара ВСУ перекрыли участок трассы «Новороссия»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временном перекрытии трассы Р-280 «Новороссия» после удара по гражданской инфраструктуре. Движение остановлено на отрезке с 317-го по 331-й километр. Водителям предложен объездной путь через Ботиево, Строгановку, Райновку и Орловку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: КазТАГ

В Запорожской области временно перекрыли движение на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» после удара украинских войск по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в месседжере MAX.

По словам главы области, проезд закрыт на отрезке с 317-го по 331-й километр автодороги. Для безопасности автомобилистов организован альтернативный маршрут в объезд поврежденного участка. Транспортные потоки направлены через населенные пункты Приазовского и Приморского округов по схеме: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры», — заявил Балицкий.

Губернатор призвал водителей быть предельно внимательными, следить за указателями и заранее учитывать информацию о частичном перекрытии трассы при планировании поездок.