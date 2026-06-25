Облвласти прорабатывают вопрос об оказании поддержки при рождении второго ребенка

Минсоц также работает над расширением категории граждан, получающих сертификат на единоразовую выплату при рождении ребенка. Ее размер составляет 345 тыс. руб. «Эта мера поддержки действует в рамках национального проекта “Семья”. Право на нее имеют студентки очной, очно-заочной и заочной формы обучения, которые родили первого ребенка. Эту выплату могут получить выпускницы, если у них первенец появился в течение года после окончания университета или колледжа по заочной форме и в течение трех лет при обучении по очной или очно-заочной форме», — пояснила Майстер. В 2026 году такой сертификат получили 212 девушек.