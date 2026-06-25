Облвласти прорабатывают вопрос об оказании поддержки при рождении второго ребенка

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной поддержки семьям при рождении второго ребенка. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер во время прямого эфира в ЦУРе 25 июня.
«Первое рождение поддерживают много и неплохо. Есть выплаты на третьего ребенка, четвертого, пятого, шестого, а вот на рождение второго практически ничего нет. Конечно, хотелось эту несправедливость устранить», — отметила министр.
Минсоц также работает над расширением категории граждан, получающих сертификат на единоразовую выплату при рождении ребенка. Ее размер составляет 345 тыс. руб. «Эта мера поддержки действует в рамках национального проекта “Семья”. Право на нее имеют студентки очной, очно-заочной и заочной формы обучения, которые родили первого ребенка. Эту выплату могут получить выпускницы, если у них первенец появился в течение года после окончания университета или колледжа по заочной форме и в течение трех лет при обучении по очной или очно-заочной форме», — пояснила Майстер. В 2026 году такой сертификат получили 212 девушек.
В мае губернатор Алексей Беспрозванных поручил социальному блоку правительства проанализировать, какие дополнительные меры поддержки могут стимулировать семьи к рождению второго ребенка. По словам губернатора, действующие меры поддержки уже дают эффект при рождении первого и третьего ребёнка, однако по второму ребёнку «нужно еще точно доработать».
Ранее сообщалось, что единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье в прошлом году получили 594 семьи, в текущем — 89. Выплату в размере 100 тысяч рублей учащимся образовательных организаций очной формы обучения при постановке на учёт по беременности в 2025 году получили 142 семьи.