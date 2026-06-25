Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крымэнерго» предупредило о точечных отключениях электричества на полуострове

В Крыму введён режим временного ограничения электроснабжения для предотвращения перегруза сетей и аварий в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

«Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», — говорится в заявлении предприятия.

Точные почасовые графики по районам пока не установлены — отключения будут проводить точечно, по мере необходимости. В компании заверили, что принимаются все меры для восстановления стабильного снабжения, и после снятия ограничений подача электричества будет возобновлена в полном объёме.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в ответ на удары по Крыму и Севастополю украинская энергосистема будет систематически уничтожаться, и эти удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно. Он подчеркнул, что военный ответ на атаки по российским регионам неизбежен, а жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, тогда как Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям, вплоть до того, что Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше