Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в ответ на удары по Крыму и Севастополю украинская энергосистема будет систематически уничтожаться, и эти удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно. Он подчеркнул, что военный ответ на атаки по российским регионам неизбежен, а жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, тогда как Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям, вплоть до того, что Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад.