Расшифрована структура белков, отвечающих за цветное зрение людей

Физиков и биологов давно интересует то, как именно работают опсины, светочувствительные белки колбочек, и чем отличаются механизмы их активации от того, как функционируют родопсины, хорошо изученные белки палочек. До настоящего времени у исследователей не было ответов на этот вопрос, так как опсины и родопсин совпадают лишь на 40% по набору кодирующих их аминокислот, и при этом молекулы опсинов чрезвычайно нестабильны.