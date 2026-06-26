В России сократилось количество ювелирных магазинов

«Для офлайн-магазинов основной вызов — не снижение интереса к категории, а изменение потребительского поведения. Покупатели зачастую сравнивают предложения онлайн, а в торговые центры приходят за сервисом, консультацией и возможностью увидеть изделие перед покупкой. В этих обстоятельствах успешнее чувствуют себя сети с сильным брендом и развитой омниканальной моделью. Мы ожидаем, что в ближайший год рынок продолжит перераспределяться между форматами, тогда как рост продаж в денежном выражении будет во многом поддерживаться увеличением стоимости драгоценных металлов и среднего чека», — сказал он.