В России сократилось количество ювелирных магазинов

МОСКВА, 26 июн — РИА Недвижимость. Количество ювелирных магазинов за год сократилось в крупнейших городах России в среднем на 6% — до 5,9 тысячи точек, однако это не говорит о массовом падении интереса россиян к драгоценным изделиям, а указывает на изменение структуры спроса и обновление каналов продаж, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты рынка торговой недвижимости.
«По данным “2ГИС”, за последние 12 месяцев количество ювелирных магазинов в городах-миллионниках сократилось на 6% — до 5,9 тысячи точек. Наиболее заметное снижение в Волгограде (-12%), Краснодаре и Омске (по −10,5%). Основная доля магазинов сосредоточена в Москве — около 2 тысяч точек и в Санкт-Петербурге — около 900», — сообщил представитель геосервиса.
Партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина причину закрытия ювелирных магазинов видит в экономике торговой точки: аренда, склад, зарплаты, маркетинг и стоимость привлечения клиента дорожают быстрее, чем растет количество покупок, что для ювелирной розницы критично, так как товарный запас, завязанный на золоте и драгоценных камнях, дорогой.
Главным конкурентом для слабого ювелирного офлайна стали маркетплейсы, забравшие массовый эластичный по цене спрос, уточнила Яруллина. Маркетплейсы уже формируют около 15% всего оборота продаж украшений в стране, и их доля в ближайшие пять-десять лет увеличится как минимум вдвое, прогнозирует управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
«Для офлайн-магазинов основной вызов — не снижение интереса к категории, а изменение потребительского поведения. Покупатели зачастую сравнивают предложения онлайн, а в торговые центры приходят за сервисом, консультацией и возможностью увидеть изделие перед покупкой. В этих обстоятельствах успешнее чувствуют себя сети с сильным брендом и развитой омниканальной моделью. Мы ожидаем, что в ближайший год рынок продолжит перераспределяться между форматами, тогда как рост продаж в денежном выражении будет во многом поддерживаться увеличением стоимости драгоценных металлов и среднего чека», — сказал он.
По данным Focus Technologies, по итогам января-мая 2026 года посещаемость ювелирных операторов в торговых центрах крупных форматов в России оказалась на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Даже в московских торговых центрах ювелирный сегмент чувствует себя несколько неуверенно: открытия сокращаются, а закрытия стабильно превышают их как по количеству, так и по занимаемой площади, отметил руководитель отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.
На фоне снижения посещаемости ювелирных магазинов продажи в денежном выражении выросли на 10%, а средний чек увеличился на 12%, уточнил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Он отметил, что фактически ювелирная категория постепенно проходит тот же путь, который ранее уже наблюдался в фешен-ритейле и ряде других непродовольственных сегментов, когда снижается роль случайных визитов и импульсных покупок, а решение о приобретении все чаще принимается заранее.
«При базовом сценарии в России продолжится концентрация рынка. Слабые ювелирные магазины будут закрываться, сильные сети усилят омниканальность, маркетплейсы заберут массовый спрос, а офлайн останется каналом доверия и сложной продажи. При худшем развитии событий рост золота и падение трафика ТЦ ускорят закрытия локальных игроков. В случае стабилизации цен на золото поддержку получит средний сегмент. Так или иначе, к старой модели рынок уже не вернется», — добавила Яруллина.