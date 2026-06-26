Красноярская опера первой в России выпустила графический роман по опере

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского первым в России создал графический роман по сюжету оперы Владимира Ребикова «Тэа».
Комикс стал визуальной адаптацией либретто. В театре рассчитывают, что такой формат поможет подросткам и молодым зрителям легче войти в сюжет спектакля и увидеть академическое искусство через современный язык.
«Мы решили, что графический роман — это формат, который станет привлекательным и прочным мостиком между молодым зрителем и академическим искусством», — отметила директор театра Светлана Гузий.
Графический роман создали дизайнеры театра вручную — с помощью карандашей, маркеров и кистей. Скачать его можно бесплатно на сайте Красноярской оперы.
«Тэа» — музыкально-психологическая драма о девушке, заточенной в замке над морем. В новой постановке символистский сюжет получил современное прочтение: замок превратился в цифровую крепость, а героиня оказалась в мире гаджетов и виртуальной изоляции.
Мировая премьера оперы «Тэа» пройдет 3 июля в 19:00. Специальный показ для держателей «Пушкинской карты» состоится 2 июля в 18:00. Билеты доступны в кассе театра, на сайте Krasopera.ru и на электронных площадках краевых билетных операторов.
Электронная версия комикса доступна в ВК-сообществе «Красноярский театр оперы и балета».
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