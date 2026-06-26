В Хабаровске диспансерное наблюдение переводят на телемедицину

Основная категория пациентов, для которой адаптируют новый формат, — люди с болезнями системы кровообращения. По словам главного врача центра Ольги Ушаковой, схема работы строится так: первый и контрольные визиты — очные, далее мониторинг ведётся дистанционно на основании данных самоконтроля и жалоб пациента. При ухудшении состояния человека сразу приглашают на приём.