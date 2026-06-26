«Северное солнце» в Нижнем Новгороде: выставка золотного шитья откроется 1 июля

Нижегородская губерния была одним из центров золотного шитья в XVIII веке: промысел особенно развивался в Городце, Лысково и селах Арзамасского уезда. Коллекция Царского Села демонстрирует использование золотного шитья в украшении мундиров и придворных платьев; среди редкостей — платья великой княгини Ксении Александровны и императрицы Александры Фёдоровны, в том числе светлый бархат с серебряной прошивкой, упомянутый в журнале «Всемирная иллюстрация» в 1894 году. Придворные наряды изготовлены в петербургской мастерской Ольги Бульбенковой, известной парадными дамскими костюмами.