«Северное солнце» в Нижнем Новгороде: выставка золотного шитья откроется 1 июля

1 июля в 16:00 в залах НГХМ (РУССКОЕ ИСКУССТВО, Кремль, корпус 3) откроется межмузейный проект «Северное солнце» — выставка золотного шитья (0+), объединяющая коллекции Государственного музея‑заповедника «Царское Село», Каргопольского государственного историко‑архитектурного и художественного музея и Нижегородского государственного художественного музея, сообщает пресс-служба музея. Экспозиция после успешного показа в Екатерининском дворце начинает своё межрегиональное путешествие и Нижний Новгород стал первым городом‑приёмником.
В экспозиции представлено около 70 предметов: придворные платья и мундиры представителей императорского двора, головные уборы жительниц Русского Севера, а также народные костюмы нижегородских женщин. Посетителям покажут, как золотошвейное ремесло эволюционировало от крестьянских традиций к придворным мастерским — в числе экспонатов — женский костюм (сарафан с душегреей) из села Безводное Нижегородской губернии из собрания НГИАМЗ и местные изделия: девичьи повязки и косынки‑ «головки».
Нижегородская губерния была одним из центров золотного шитья в XVIII веке: промысел особенно развивался в Городце, Лысково и селах Арзамасского уезда. Коллекция Царского Села демонстрирует использование золотного шитья в украшении мундиров и придворных платьев; среди редкостей — платья великой княгини Ксении Александровны и императрицы Александры Фёдоровны, в том числе светлый бархат с серебряной прошивкой, упомянутый в журнале «Всемирная иллюстрация» в 1894 году. Придворные наряды изготовлены в петербургской мастерской Ольги Бульбенковой, известной парадными дамскими костюмами.
Из фонда Каргопольского музея в Нижний Новгород приедут платки, сороки, перевязки и кокошники с золотным шитьём конца XIX века из Каргопольского уезда и Вологодской губернии.
К выставке подготовлена насыщенная образовательная программа: инклюзивные занятия, интерактивные экскурсии, мастер‑классы для детей и взрослых, а также лекции приглашённых экспертов из Москвы и Санкт‑Петербурга. Художественную концепцию разработал петербургский театральный художник Юрий Сучков — главный образ экспозиции условно обозначен как «река времени», по которой плывут ладьи, связывающие эпохи и регионы золотой нитью.
Проект проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры и туризма Архангельской области; в Екатерининском дворце выставку увидели свыше 155 тысяч человек за три месяца. После показа в Нижнем Новгороде «Северное солнце» отправится в Архангельск.
Ранее сообщалось, что НГХМ представили каталог к ретроспективе Владимира Шинкарева — «Вечное возвращение».