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27 июня две электрички в Красноярском крае изменят расписание

Это необходимо из-за ремонта на станции.

Источник: Комсомольская правда

Две электрички в Красноярском крае 27 июня и 4 июля изменят расписание. Об этом предупредили в КрасЖД.

Изменения коснутся двух пригородных поездов западного направления. Причина — ремонт на станции Зеледеево, поясняют специалисты.

Что именно поменяется? 27 июня и 4 июля электрички отправятся в путь раньше, чем обычно:

— поезд Боготол — Чернореченская выйдет в 11:36. Соответственно, прибудет на конечную в 14:09;

— поезд Чернореченская — Зыково отправится в 14:43. В Красноярске будет в 18:10, а в Зыково — в 19:49.

Перед поездкой лучше заранее свериться с расписанием!