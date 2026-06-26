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Непогода ожидается в Ростовской области на выходных

Дожди с грозами вернутся в Ростовскую область 27 и 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

На выходных, 27 и 28 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

27 июня ветер будет преимущественно северо-западный и северный 7−12 м/с, при ухудшении погоды порывы могут достигать 15−17 м/с. В ночь на субботу температура установится в районе +14−19 градусов, в отдельных территориях будет до +11, в крайних северных районах — до +7. Дневная температура составит +20−25, местами ожидается до +29 градусов.

28 июня ветер должен быть западной четверти 6−11 м/с, но при грозе он может усиливаться до 15−17 м/с. В ночь на воскресенье ожидается +14−19, местами до +9, в крайних северных районах — до +5. Днем обещают от +23 до +28, местами до +30 градусов.

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