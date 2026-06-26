Непогода ожидается в Ростовской области на выходных

28 июня ветер должен быть западной четверти 6−11 м/с, но при грозе он может усиливаться до 15−17 м/с. В ночь на воскресенье ожидается +14−19, местами до +9, в крайних северных районах — до +5. Днем обещают от +23 до +28, местами до +30 градусов.