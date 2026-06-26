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В Дзержинском районе Перми аварийно отключили воду

Сроки восстановления водоснабжения пока не сообщаются.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Перми днем 26 июня произошло отключение холодного водоснабжения. Причиной стала утечка воды из колодца возле дома № 9а на улице Голева. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города Перми.

Без воды с 13:30 остались жители домов на улицах Плеханова, Блюхера, Голева, Крисанова, а также дома № 82 на шоссе Космонавтов.

Устранением аварии занимается ООО «Новогор-Прикамье». Сроки восстановления водоснабжения пока не сообщаются.

Получить дополнительную информацию об отключении или оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 2−100−680.